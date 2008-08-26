У виправній колонії з підприємця вимагали 15 тисяч доларів
22:07, 26 серпня 2008Суспільство
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За купівлю товарів
У Харківській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили заступника начальника виправної колонії, який вимагав 15 тис. доларів (отримав 9,9 тис. дол.) хабара від представника приватного підприємства за сприяння в укладанні договорів купівлі-продажу товарів між вказаною колонією та підприємством.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ України, органами прокуратури стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
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