У виправній колонії з підприємця вимагали 15 тисяч доларів

У Харківській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили заступника начальника виправної колонії, який вимагав 15 тис. доларів (отримав 9,9 тис. дол.) хабара від представника приватного підприємства за сприяння в укладанні договорів купівлі-продажу товарів між вказаною колонією та підприємством.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ України, органами прокуратури стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).