Запорізька АЕС через пожежу знизила потужність майже на 20%

Запорізька АЕС через пожежу була вимушена знизити потужність майже на 20%.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі ЗАЕС, 25 серпня в результаті займання трави на території в районі електроопор електролінії Запорізького напряму (у районі сіл Камишеваха, Запасне, Кірове) спрацював захист, і "за цим фактом персоналом станції було ухвалене рішення знизити потужність станції до 4 000 Мвт".

За даними ЗАЕС, період роботи із зниженою потужністю тривав понад 5 годин: інцидент стався о 12.45, а на заплановану потужність в 4 870 МВт ЗАЕС вийшла о 17.50.

За даними ВАТ "Запоріжжяобленерго", до виникнення проблем для споживачів електроенергії інцидент не привів.

На сьогодні на Запорізькій АЕС у роботі 5 енергоблоків (1, 2, 3, 4, 6).

5-й енергоблок 5 серпня відключений від мережі для проведення планового середнього ремонту. Станція працює з сумарною потужністю 4870 МВт. Радіаційний фон у нормі.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найпотужніша АЕС в Європі і лідер електроенергетики України, є унікальним енергокомплексом із 6 окремих енергоблоків загальною потужністю 6 000 МВт.

Перший блок станції був збудований в 1984 р., останній - у 1995 р.