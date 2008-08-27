Тимошенко про фермерів, кредити і державні гарантії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає за введення державних гарантій по кредитах для тваринницьких підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила вчора в Києві на урядовій нараді з питань розвитку тваринництва.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на сьогодні, насамперед, малим і середнім фермерським господарствам дуже складно одержати кредит без застави. Застави іноді не вистачає для того, щоб можна було взяти кредит і розпоряджатися ним на довгостроковій основі, крім того, банки беруть заставу за дуже заниженими цінами. «Ми відпрацювали і плануємо зараз абсолютно новий підхід. Тільки для галузі тваринництва ми введемо до бюджету таку спеціальну процедуру, як державні гарантії для сільськогосподарських підприємств на залучення кредитів на довгостроковій основі на розвиток тваринницької галузі. Це означає, що застава в цьому разі не буде потрібна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Прем`єр додала, що «обсяги таких гарантій ми пропишемо такі, які покривають вартість новозбудованих виробничих потужностей для покриття дефіциту 0,5 млн. тонн продукції тваринницької галузі».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Кабмін постарається запровадити цю норму вже в Держбюджеті на 2008 рік.