Шандра: до пожежі на арсеналі прямують ще 6 пожежних танків

До місця пожежі і вибухів на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України в Харківській області прямують ще 6 пожежних броньованих танків. Про це повідомив журналістам міністр України з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА перед екстреним засіданням урядової комісії з надзвичайних ситуацій у зв`язку з пожежею і вибухами боєприпасів на арсеналі поблизу м. Лозова в Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, до місця НП «підтягуються пожежні броньовані танки, які можуть локалізувати пожежу. На місці працюють два протипожежні танки і підтягуються ще 6 таких же танків для гасіння пожежі безпосередньо в районі вибухів».

В.ШАНДРА повідомив, що до ліквідації надзвичайної ситуації залучені сили МНС Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Глава МНС повідомив, що, за попередніми даними, максимальний радіус розльоту осколків боєприпасів, що зберігаються на арсеналі, не може перевищити 4 км.