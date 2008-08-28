На Харківщині продовжують горіти склади боєприпасів

У Лозівському районі Харківщини продовжують горіти склади боєприпасів 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Як повідомляється на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації, перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ поінформував, що станом на 2 годину ночі 28 серпня було проведено додаткову евакуацію людей з 5-кілометрової зони навколо армійських складів, що горять.

Зараз в евакоприйомних пунктах розміщено близько 700 осіб. Евакопункти розташовуються в середніх школах №1, №3, №4, №7, №12, дошкільних учбових закладах №11 і №13, а також у Будинку культури м. Лозова.

У свою чергу, начальник обласного управління СБУ Андрій МУХАТАЄВ повідомив, що військова прокуратура порушила кримінальну справу за фактом пожежі на військових складах за статтею 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Як повідомляв УНІАН, пожежа на складах боєприпасів 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ спалахнула учора близько 16.30.