АКБ «Росток Банк» наказав довго жити

Національний банк України виключив з державного реєстру банків АКБ «Росток Банк».

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому сьогодні в пресі.

«Рішенням комісії Національного банку України з питань нагляду і регулювання діяльності банків від 20 серпня 2008 року №422 акціонерний комерційний банк «Росток Банк» (Київ) виключено з Державного реєстру банків у зв`язку із завершенням ліквідаційної процедури банку», - зазначається в повідомленні.

Довідка УНІАН. АКБ “Росток Банк” (Київ) був створений у березні 1994 року.

Національний банк України 11 березня 2003 року відкликав ліцензію на здійснення банківської діяльності у АКБ "Росток Банк" і приступив до процедури його ліквідації.