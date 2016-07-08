ЄСПЛ прийняв скаргу Афанасьєва на нелюдські умови конвоювання ув'язнених в Росії

Суд у Страсбурзі комунікував скаргу, яка надійшла два місяці тому, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на правозахисника Ернеста Мезака, який представляє в ЄСПЛ інтереси Афанасьєва.

У скарзі, поданій правозахисником від імені Афанасьєва, докладно описані умови етапування українця з Ростова-на-Дону в Сиктивкар влітку 2015 року, куди його направили для відбування покарання.

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«У липні 2015 року заявника (Афанасьєва) було етаповано з Москви в місто Ростов-на-Дону для участі як свідок у розгляді кримінальної справи українського режисера Олега Сенцова і українського антифашиста Олександра Кольченка, входили, за версією звинувачення, в групу «кримських терористів». 4 вересня 2015 року Афанасьєва було етаповано з Ростова-на-Дону в Республіку Комі... для відбування призначеного йому покарання у виправній колонії... в місті Сиктивкар... Щонайменше на трьох етапах перевезення заявник утримувався в тюремних залізничних вагонах у нелюдських умовах», - йдеться у скарзі.

Як неприйнятні умови називаються «гнітюча тіснота» і холод, «під час стоянок поїзда, під час яких висаджувались і/або приймалися нові в'язні, в камери, де утримувався заявник, проникало холодне повітря з вулиці». Ув‘язненим за весь час шляху неможливо було встати в повний зріст. «Гарячу» воду видавали тільки тричі на добу, при цьому її температура не дозволяла використовувати її для приготування виданих сухих пайків. У туалет в'язнів виводили також не більше трьох разів на добу, під час стоянок користуватися туалетом не дозволялося. Для сну не було передбачено окремого місця для кожного ув'язненого, постіль не видавалася.

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«Беручи до уваги викладені вище факти й усталене прецедентне право суду, є очевидним, що у вересні-жовтні 2015 року описані вище перевезення заявника... були актом нелюдського поводження», - підсумовується у документі. При цьому наголошується, що «заявник не мав і не має на національному рівні ефективних засобів правового захисту від описаних вище порушень».

«Хоча скаргу і прийнято до розгляду за спрощеною процедурою WECL (well-established case law), швидкість реакції Страсбурзького суду все одно вражає... Думаю, це свідчить про те, що ситуація з «кримськими заручниками» перебуває в Страсбурзі на особливому контролі», - заявив Мезак.

Афанасьєва було затримано співробітниками ФСБ РФ у Сімферополі у травні 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Афанасьєв спочатку визнав свою провину і уклав угоду зі слідством, але в суді відмовився від свідчень, заявивши, що дав їх під тортурами.

У червні 2016 року він і громадянин України Юрій Солошенко, засуджений російським судом за звинуваченням у шпигунстві, були помилувані. Афанасьєва і Солошенка обміняли на двох громадян України, засуджених у справі про сепаратизм в Одеській області - Олену Глищинську і Віталія Діденка.