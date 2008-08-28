Міноборони: з 134 складів боєприпасів під Лозовою вогонь оминув 15

На території 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України виявлено три осередки пожежі, вибухів боєприпасів не зафіксовано.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, сьогодні вранці вертольотами Збройних Сил України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій було здійснено обльоти території 61-го арсеналу.

Під час обльоту було виявлено три осередки пожежі. За попередніми даними, із 134 місць зберігання боєприпасів неушкодженими пожежею залишилися 15.

Починаючи з 9.30, вибухів боєприпасів на території арсеналу не зафіксовано.

У зв’язку з цим, для проведення розвідки на територію технічної зони арсеналу зайшли два пожежні танки ГПМ-54.

На місці події перебувають у готовності до виконання заходів з локалізації пожежі 5 пожежних танків ГПМ-54, ще два танки повинні прибути протягом двох-трьох годин.