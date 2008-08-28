Мінвуглепром до кінця року планує закрити 16-18 шахт

Міністерство вугільної промисловості розраховує до кінця 2008 року закрити 16-18 шахт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр вугільної промисловості України Віктор ПОЛТАВЕЦЬ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Цього року розраховуємо повністю закрити та списати з реєстру 16-18 шахт, до кінця виконавши екологічні вимоги», – сказав він.

Міністр зазначив, що в Україні у стадії закриття перебуває 101 шахта.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України 14 травня затвердив концепцію реформування вугільної галузі.

5 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 30 травня «Про стан і перспективи розвитку вугільної промисловості та невідкладні заходи з підвищення безпеки праці в цій галузі».

Згідно з документом РНБО визнав нинішній стан промислової безпеки у вугільній промисловості держави й охорону праці шахтарів незадовільними, а наявну систему державного управління, координації та регулювання відносин між суб`єктами господарювання в цій галузі такою, що неповною мірою відповідає інтересам забезпечення енергетичної безпеки держави.