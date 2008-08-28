Київрада дозволила приватизацію ЗАТ «Хліб Києва»

Київська міська рада на сьогоднішній сесії дозволила приватизацію 75 млн. 997 тис. 940 штук акцій ЗАТ «Хліб Києва», яке знаходиться в комунальній власності, що становить 50% + 1 акція товариства.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 90 депутатів.

Як зазначив секретар Київради Олесі ДОВГИЙ, депутати сьогодні поповнили перелік підприємств, що приватизуються, які будуть реалізовані, якщо знайдеться інвестор, шляхом аукціону. Він підкреслив, що внесені підприємства не виплачували дивіденди.

Як повідомляв УНІАН, Київрада сьогодні планувала розширити перелік об`єктів, які підлягають приватизації, вирішивши продаж частки столичної територіальної общини в статутному капіталі ВАТ «АК «Київводоканал», ВАТ «Київгаз» і ЗАТ «Хліб Києва».

У липні генеральний директор ВАТ «Хліб Києва» Ігор МАЗУРІКА заявляв, що його компанія, котра забезпечує столицю хлібом, не може звертатися до Аграрного фонду і Держрезерву за борошном.

Основна причина, за словами І.МАЗУРІКИ, в тому, що вказані агенти постачають борошно виключно за попередньою оплатою, а економічний стан підприємств компанії близький до банкрутства.

«На даний момент ВАТ «Київхліб» має заборгованість перед ВАТ «Київмлин» у розмірі 21 млн. грн., а ВАТ «Київмлин», у свою чергу, винен постачальникам 60 млн. грн. За такої ситуації говорити про закупівлі з Держрезерву просто безглуздо. Позичити ж кошти на закупку борошна немає можливості, оскільки банки вже відмовляють нам у позиці», - заявив І.МАЗУРІКА.