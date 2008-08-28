Київрада дала добро на приватизацію Київводоканалу та Київгазу

Київська міська рада дозволила продаж комунального пакету акцій ВАТ «АК «Київводоканал» у кількості 178 млн. 748 тис. 500 шт. акцій, що становить 25,4%.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 90 депутатів.

Довідка УНІАН. ВАТ “АК "Київводоканал» створено в 2001 році шляхом перетворення в ході приватизації ДКО "Київводоканал".

«Київводоканал» забезпечує цілодобове постачання питною водою понад 2,6 мільйонів осіб і близько 3 тис. підприємств, відведення й очищення 1,3 млн. куб. м стічних вод на добу. Річні обсяги водопостачання становлять 357,393 млн. куб. м, водовідведення - 369, 979 млн. куб. м.

За даними ВАТ «АК «Київводоканал», серед його акціонерів - ЗАТ «Компанія «Киевенергохолдинг» - 67%, КМДА - 25,46%, ВАТ «ДКД-04» - 5% і фізичні особи.

Також Київська міська рада сьогодні на сесії прийняла рішення дозволити продаж комунального пакету акцій ВАТ «Київгаз» у кількості 1 млн. 614 тис. 144 шт., що становить 28,45% акцій.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 90 депутатів.

Довідка УНІАН. ВАТ "Київгаз" займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Києві.

За даними Агентства розвитку інфраструктури фондового ринку, станом на квітень 2006 року, 88,4553% акцій "Київгазу" належить Головному управлінню комунальної власності Київської міськдержадміністрації, 10,9227% - ТОВ "Техрілат" (Київ).