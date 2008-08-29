Тимошенко збирається будувати ядерний комплекс

Уряд забезпечить потужне фінансування ядерно-енергетичного комплексу, заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, перебуваючи з робочою поїздкою у Кіровоградській області.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, вона сказала: „Для того, щоб ядерно-енергетичний комплекс був побудований до 2015 року, потрібно, безумовно, потужне фінансування”.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що таке фінансування буде проводитися за рахунок прямих видатків з держбюджету та надання державних гарантій.

Прем’єр зауважила, що уряд у змінах до держбюджету на 2008 рік уже заклав 300 млн. грн. на розробку програми ядерно-енергетичного комплексу. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на наступний рік планується надати на ці потреби державних гарантій на 1 млрд. грн.

Вона наголосила, що кредитування будуть забезпечувати як вітчизняні, так і іноземні банки. „Це можуть бути будь-які банки, що погодись дати під державні гарантії Україні такі кредити”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.