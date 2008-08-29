На 61-му арсеналі досі рвуться снаряди

Станом на ранок 29 серпня на території 61-го арсеналу Міністерства оборони, розташованого біля міста Лозова Харківської області, спостерігаються вибухи малої потужності з різною інтенсивністю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

До ліквідації пожежі з подальшою детонацією боєприпасів, що спалахнула о 15:55 27 серпня, задіяно 1875 чоловік, 272 одиниці техніки, 2 пожежних літаки Ан-32П, 2 гелікоптери Мі-8 (із них 228 рятувальників МНС, 52 одиниці техніки, 2 літаки Ан-32П і гелікоптер Мі-8).

27-28 серпня, згідно з рішенням Кабінету міністрів, із можливої зони ураження (м. Лозова та прилеглі населені пункти) були евакуйовані 13946 чоловік, у тому числі 203 дитини. В місцях евакуації організовано харчування, підвезення води, медичне та психологічне забезпечення людей.

Рух пасажирських потягів через залізничну станцію Лозова здійснюється за резервною схемою. 28 серпня проведена розвідка зони пожежі та вибухів на гелікоптерах МНС та Міноборони, в результаті виявлена тенденція до затухання масштабів надзвичайної ситуації, що підтверджується спостереженням щодо зменшення кількості і потужності вибухів у часовому вимірі.

У Лозовій проведене засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА, на якому визначені першочергові заходи з ліквідації НС.

На місці працюють штаб із ліквідації наслідків НС та опергрупа МНС, яку очолює перший заступник міністра МНС Володимир АНТОНЕЦЬ. Загальну координацію здійснює міністр МНС Володимир ШАНДРА.