На Львівщині водій легковика скоїв наїзд на автомобіль поліції, травмовано поліцейського

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції у Львівській області, 9 липня о 18:20 у селі Тухолька Сколівського району 75-річний львів’янин, перебуваючи за кермом автомобіля «Таврія», не впорався з керуванням і скоїв наїзд на службовий автомобіль патрульної поліції Renault Duster, який стояв із увімкненими проблисковими маячками. Внаслідок зіткнення дістав травми і був госпіталізований в лікарню 36-річний інспектор сектору реагування патрульної поліції Сколівського відділення поліції.

Як повідомили у прес-службі, 9 липня зафіксована ще одна ДТП під час якої приватний автомобіль скоїв зіткнення з поліцейським автомобілем.

Близько 23:30 на вулиці Стрийській у Львові водій автомобіля Mercedes-Benz наїхав на нерухомий автомобіль патрульної поліції Toyota Prius. Внаслідок зіткнення постраждав 28-річний іноземець, пасажир автомобіля Mercedes. Правоохоронці, які на момент автопригоди оформляли ДТП, не постраждали. Автомобіль поліції зазнав технічних ушкоджень. Сума завданих збитків встановлюється.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження"), карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.