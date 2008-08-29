У Лозовій починають збирати розкидані вибухами боєприпаси

Сапери Збройних Сил України та піротехніки МНС розпочинають перевірку та зачистку від вибухонебезпечних предметів ділянок 5-кілометрової зони небезпеки навколо 61-го арсеналу Південного оперативного командування, на якому 27 серпня спалахнула пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, протягом минулої ночі та станом на 11.00 29 серпня на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України ще спостерігаються поодинокі спонтанні вибухи. Середня інтенсивність вибухів від 15 до 30 хвилин.

Сьогодні після проведення повітряної розвідки вертольотом Мі-8 армійської авіації ЗС України піротехніки МНС та фахівці-сапери Збройних Сил України поступово розпочинають перевірку та зачистку від вибухонебезпечних предметів 5-кілометрової зони небезпеки. Для виконання цих завдань від Збройних Сил України буде задіяно 12 груп розмінування у складі яких 69 фахівців-саперів та 11 одиниць техніки.

З метою недопущення сторонніх осіб сьогодні вранці 5-кілометрову зону небезпеки взяли під свій контроль воїни-десантники 25-ї Дніпропетровської повітряно-десантної бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України, які прибули на Харківщину напередодні ввечері, та військовослужбовці Внутрішніх військ. Спільно вони виставлять 26 постів.

Також сьогодні вранці на базі 8-ї середньої школи, що розташована в районі залізничної станції Лозова, розпочав прийом військовослужбовців та місцевих мешканців польовий мобільний госпіталь у складі 4-х відділень: санітарно-евакуаційного, діагностичного, терапевтичного та хірургічного. Роботу мобільного госпіталю забезпечують 39 висококваліфікованих військових медиків. Крім того, у складі госпіталю є реанімобіль, 3 автоперев’язувальні, 3 санітарних автомобіля та 2 вантажних автомобіля.

Переважна більшість евакуйованих з території 61-го арсеналу 67 родин військовослужбовців та працівників арсеналу (260 осіб) за власним бажанням розмістилися в основному у родичів, знайомих і друзів, решта –на території середньої школи №1 міста Лозова.

За даними на 11.00 29 серпня жоден військовослужбовець та цивільна особа не постраждали внаслідок надзвичайної події на 61-му арсеналі.