Нацрада відмовила УНІАН в радіочастоті на користь “Бізнес-радіо”

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила підсумки конкурсу на радіочастоти, що розпочався 5 червня цього року.

Конкурс відбувся на 12 частотах ФМ-діапазону.

Найбільшу кількість заявок – по 7-8 - було подано на частоти, які дозволяють вести мовлення в Києві, у Краматорську (Донецька область), Овручі ( Житомирська область), Южноукраїнську, Білгород-Дністоровську та Ізмаїлі(Одеська область).

Переможцем конкурсу на частоті 93,8 мегагерц, звідки йтиме мовлення на столицю, оголошено компанію “Бізнес-радіо”. На цю частоту претендували Національна радіокомпанія України, “Класик-радіо”, “Незалежний прес-клуб” (Радіо “СІТІ”), “УНІАН-ФМ”, “Євровест” та Телерадіокомпанія “Клас”.

Зокрема, “Незалежний прес-клуб” (Радіо “СІТІ”), який належить до холдингу “Главред-медіа”, подав концепцію міського розмовного радіо, а телерадіокомпанія “УНІАН-ФМ” претендувала на частоту з концепцією інформаційно-новинного мовлення. Перемогу ж було віддано “Бізнес-радіо”, яка брала участь в конкурсі з проектом ділових київських новин та фольклорним музичним рядом. При цьому “Бізнес-радіо” є новою, створеною зовсім недавно компанією. Принаймні, до конкурсу, проведеного Нацрадою, ніхто про неї не чув.

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