З 30 вересня потяг Ковель-Київ ходитиме за новим графіком

Поїзд „Ковель-Київ" з 30 вересня курсуватиме за новим графіком, який відкориговано на прохання міського голови Луцька Богдана ШИБИ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Луцька, Б.ШИБА звернувся в дирекцію Львівської залізниці з проханням внести зміни до графіку руху поїзду №364/363 „Ковель-Київ" в частині відправлення з Луцька.

Нинішній графік з відправленням з Луцька о 1.26 доставляє незручності пасажирам обласного центру. Вивчивши пропозиції і звернення, дирекція залізниці відкоригувала розклад руху поїзду.

Таким чином, з 30 вересня поїзд №364 „Ковель-Київ" з відправленням з Ковеля о 17.23 і прибуттям до Києва о 5.55 в Луцьку перебуватиме з 19.25 до 19.49.

Поїзд №363 „Київ-Ковель" з 1 жовтня відправлятиметься з Києва о 21.20 і прибуватиме до Ковеля о 5.55. При цьому до Луцька він прибуватиме о 6.23 з Ковеля.