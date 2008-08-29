Єхануров просуває в ліцеї посилену військову підготовку

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ ініціює створення ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою у кожному обласному центрі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні на офіційному прийомі переможців і призерів Олімпійських ігор у Пекіні, які у складі національної збірної України представляли Збройні Сили.

Говорячи про необхідність створення в Україні олімпійського резерву, міністр оборони наголосив, що для цього можна і потрібно використовувати можливості системи військово-патріотичного і фізичного виховання молоді.

«Я направив листа Президенту України з пропозицією створити у кожному обласному центрі ліцеї з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Це на додаток до тих 16 навчальних закладів такого профілю, які на сьогодні вже існують. А у великих регіонах України необхідно створити і по декілька таких ліцеїв», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

При цьому він зауважив, що розвиток військового спорту і реалізація заходів з військово-патріотичного виховання потребує значних додаткових фінансових вкладень. «Я реаліст. За наступний бюджет тривають важкі бої. Але система військово-патріотичного виховання є серйозною базою для олімпійського резерву, і її необхідно розвивати», - заявив Ю.ЄХАНУРОВ.