У Дніпрі засуджено двох співробітників ДАІ за вчинення злочинів проти автомайданівців в 2014 році

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, в ході слідства встановлено, що з метою незаконного притягнення до адміністративної відповідальності активістів масових мирних акцій протесту Автомайдану начальник відділу обласного ДАІ дав підлеглим вказівку скласти протоколи про нібито порушення активістами Правил дорожнього руху. "При цьому з’ясувалось, що один з інспекторів відмовився виконувати цей наказ керівництва, натомість інший співробітник сфальсифікував протоколи від імені того, хто відмовився», - йдеться у повідомленні прокуратури.

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Суд визнав винним начальника відділу обласного ДАІ у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 343 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища) та призначив йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі.

За скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення), інспектор дорожньо-патрульної служби ДАІ, згідно з вироком суду, сплатить штраф у розмірі 4,25 тис. грн. Також його позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки.