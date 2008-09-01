КРУ виявило чимало зловживань коштами для подолання наслідків повені

Кошти, виділені державою на подолання наслідків повені у західних областях України, часто використовуються зі зловживаннями. Такі результати перевірок КРУ та СБУ.

Нині всі постраждалі від стихійного лиха райони перебувають під особливою увагою КРУ. Зловживань чимало, зауважують члени ревізійних груп. Так, скажімо на Львівщині, працівники управління вже виявили завищення потреб з бюджетного фінансування на понад два мільйони триста тисяч гривень. За державні кошти чиновники мали намір відремонтувати поліклініку та очисні споруди у Старосамбірському районі, які потребували поточних ремонтів уже багато років, а не внаслідок підтоплення. Особливо багато махінацій з відшкодуванням майнових втрат, втрати врожаю та ремонту «розмитих» доріг. Так, у Тисменицькому районі на Івано-Франківщині службові особи райради підробили цілі списки мешканців для виплати компенсацій, через що держава втратила понад 700 тисяч гривень. На Тернопільщині попереджено незаконних виплат на 7 мільйонів гривень. Тут найпопулярнішим способом махінацій були підроблені акти на відшкодування за втрату врожаю.

Німецька хвиля