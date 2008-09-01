На пам'ятнику в Донецьку золотими літерами вибили ім'я Ахметова (фото)

У Донецьку 31 серпня відкрито пам`ятник «Добрий Ангел Миру» на честь видатних меценатів України.

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник являє собою колону з червоного граніту, на якій встановлено золоту фігуру Ангела, який ступає по півсфері, що втілює Землю. В руках Ангел тримає голуба – символ миру і надії.

На одній з граней шестигранної постаменту пам`ятнику золотими літерами викарбовано слова: «Пам`ятник «Добрий Ангел Миру» - данина глибокої пошани тим, хто добрими справами залишив яскравий слід в історії України та Донецького краю». Під цими словами викарбовано: «Ахметов Рінат Леонідович, Президент ФК «Шахтар», президент добродійного фонду «Розвиток України», почесний громадянин міста Донецька».

На іншій грані зазначено: «Вдячні нащадки свято шанують імена видатних меценатів минулих століть». Нижче викарбовано імена відомих українців-меценатів: Василя Тарновського, засновника Чернігівського музею української давнини; Тадея Рильського - етнографа, фольклориста, культурно-просвітницький діяча; Миколи Терещенка - цукропромисловця, державного й культурно-просвітницького діяча; Богдана Ханенка - громадського й державного діяча, засновника Київського художньо-промислового й наукового музею.

На пам`ятнику також накреслено: «Хай Добрий Ангел зберігає Донецьк від усіх знегод, несе немеркнуче світло Добра, мир і лагоду в кожен дім, у серце кожної людини!».

Авторами художньої концепції пам`ятника є заслужені художники Російської Федерації Петро СТРОНСЬКИЙ і Олег ОЛЕЙНИК.

Фото УНИАН