Одеські катакомби пропонують передати під захист ЮНЕСКО

Як повідомили в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, пропонується включити в досьє унікальні артефакти Одеси: каменоломні протяжністю понад 2,5 тис. км, конгломерації старих одеських двориків і регулярне квартальне планування, організоване за принципом праць Геродота.

Читайте такожМЗС закликав ЮНЕСКО засудити передачу "Артеку" у власність РФ

У повідомленні наголошується, що минулого тижня в катакомбах відбулося виїзне засідання оргкомітету 2-ї міжнародної науково-практичної конференції "Збереження історичної забудови центру Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО". Місце проведення засідання обрано у зв'язку з тим, що катакомби пропонується включити в номінаційне досьє для включення історичного центру Одеси до списку ЮНЕСКО, розробляється Науково-дослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури.

В даний час, після консультацій з фахівцями Міжнародної ради зі збереження пам'ятників і визначних місць, запропоновано розширити номінацію і зробити її серійною.