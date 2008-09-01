Росія має намір посилити тарифну політику щодо товарів з України

Росія може посилити тарифну політику щодо товарів, які надходять із території України.

Як передає РІА “Новости” з посланням на джерело в уряді РФ, перший віце-прем`єр Росії Ігор ШУВАЛОВ дав доручення Мінекономрозвитку, Мінсільгоспу, Мінпромторгу й Мінфіну забезпечити захист російського ринку у зв`язку зі вступом України до Світової організації торгівлі (СОТ).

"Доручення від 29 серпня передбачає вироблення в тижневий термін пропозицій із захисту російського ринку у зв`язку зі вступом України до СОТ в умовах режиму вільної торгівлі з Росією", - зазначило джерело агентства.

За його словами, доручення передбачає можливість використання заходів фітосанітарного й ветеринарного контролю, а також інших можливих заходів у сфері виробництва й продажу товарів та послуг промислового й сільськогосподарського призначення.

Джерело в Мінекономрозвитку підтвердило РІА “Новости”, що таке доручення є.

"Робота з даного питання ведеться", - сказав представник цього відомства, відмовившись від інших коментарів.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку із ситуацією на Кавказі низка країн висловилася проти вступу Росії до СОТ.

31 серпня прем`єр РФ Володимир ПУТІН в інтерв`ю програмі "Вести недели" заявив, що Росія має намір припинити деякі програми в промисловості й сільському господарстві в рамках переговорів щодо вступу до Світової організації торгівлі.

Нагадаємо, 16 травня 2008 року Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі.