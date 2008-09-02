Україна та Румунія ділять Зміїний у Міжнародному суді

Слухання про розмежування шельфу Чорного моря між Україною та Румунією розпочинаються сьогодні у Міжнародному суді ООН у Гаазі.

Кожна зі сторін матиме по три години упродовж 6-ти днів, щоби надати свої аргументи, передає 5 канал.

Наріжний камінь дискусії - статус острова Зміїний. Бухарест не погоджується з планами Києва оголосити економічною зону навколо острова на Чорноморському шельфі. Ця територія площею у 14 тисяч квадратних кілометрів може мати значні поклади нафти і газу. Зараз Румунія називає острів скелею, а цей статус не дасть Україні права претендувати на територію навколо нього.

Вердикту, за прогнозами українських представників, слід очікувати лише наступного року.