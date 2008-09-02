Американський корабель залишив Севастопольську бухту

Сторожовий корабель берегової охорони США „Даллас”, що 1 вересня, після доставки гуманітарних вантажів до Грузії, прибув з дводенним діловим візитом до Севастополя, сьогодні о 7.45 залишив Севастопольську бухту.

Як передає кореспондент УНІАН, захід у Севастополь американські моряки використали для поповнення запасів води і продуктів харчування, а також відпочинку особового складу.

За даними УМВС України у місті Севастополі, під час перебування корабля у порту Севастополя інцидентів не сталося.

Сторожовий корабель „Даллас” перебував у Севастополі на запрошення Державної прикордонної служби України, його діловий візит до України був раніше узгоджений.

Його прихід до Севастополя супроводжувався пікетом за участю декількох десятків активістів антинатовських організацій - партії "Руський блок", ПСПУ, КПУ, - які намагалися заблокувати вихід і виїзд членів екіпажу корабля з території морського торгового порту. Правопорядок на місці подій забезпечували кілька десятків правоохоронців.

Відбуття корабля із міста не супроводжувалося акціями протесту.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Верховна Рада має негайно розібратися з фактом заходу американського корабля у Севастополь.