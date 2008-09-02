Рух через Лозову відновили повністю

З 00.00 2 вересня повністю відновлено рух пасажирських, приміських і вантажних поїздів через станцію Лозова Харківської області.

Як повідомляє прес-центр «Уккрзалізниці», зараз всі поїзди курсують згідно з діючим графіком і без затримок.

Нагадаємо, 27 серпня у військовій частині А-0829 під Лозовою загорілись склади з боєприпасами. Для забезпечення безпеки пасажирів керівництвом «Укрзалізниці» було ухвалено рішення про зміну графіка руху всіх поїздів в об`їзд станції Лозова.