У "пляжному інциденті" з зятем Тимошенко правими визнали військових

Військова прокуратура визнала правомірними дії військовослужбовців внутрішніх військ МВС під час інциденту між зятем прем`єр-міністра Шоном Карром в Одесі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко на прес-конференції в Одесі, повідомляє Українська правда.

"Військова прокуратура зробила висновок про правомірність дій службовців внутрішніх військ (під час інциденту)", - сказав Луценко.

При цьому міністр підкреслив, що "спостерігалися емоційні дії з обох боків, але вони не попадають під кримінальну відповідальність".

У середині червня одна з газет з посиланням на очевидців повідомила, що Карр побив в Одесі двох бійців внутрішніх військ, що охороняли в`їзд на пляж "Ланжерон".

Нібито Євгенія Тимошенко з чоловіком намагалися проїхати на пляж на мотоциклі, куди в`їзд транспортним засобам заборонено. Карра доставили до відділку міліції, дружина Євгенія пішла за ним, інформувало видання.

Разом з тим, у Міністерстві внутрішніх справ було створено комісію і призначено службове розслідування за інцидентом між військовослужбовцями внутрішніх військ і зятем прем`єр-міністра.

МВС спростувало інформацію про те, що зять прем`єр-міністра нібито побив працівників міліції в Одесі.

Відповідно до попередніх результатів розслідування МВС, в інциденті з зятем і дочкою Тимошенко в Одесі винуваті військовослужбовці внутрішніх військ.

"За попередніми даними службового розслідування і висновками судово-медичних експертиз з`ясувалося, що військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, перевищивши службові повноваження, немотивовано застосували грубу фізичну силу щодо Шона Карра і Євгенії Тимошенко, завдали їм тілесні ушкодження, чим спровокували конфлікт", - повідомляло МВС.