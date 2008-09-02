Верховна Рада збільшила фінансування вугільної галузі

Верховна Рада України збільшила фінансування вугільної галузі з державного бюджету на 568 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону «Про внесення змін до держаного бюджету на 2008 рік та деяких інших законів» проголосував 251 народний депутат з 430, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається виділити 468 млн. грн. на підвищення мінімальної заробітної плати у вугільній галузі та 100 млн. грн. - на здешевлення відсотків за користування кредитними ресурсами.

Крім того, закон передбачає надати державні гарантії за зобов’язаннями державних вугледобувних підприємств на їх переоснащення в розмірі 3,1 млрд. грн.