Ліквідовано мережу з продажу електронних баз державних органів

Співробітниками СБУ в м. Києві викрито і припинено діяльність злочинної групи, яка займалася копіюванням та реалізацією на магнітних носіях електронних баз даних з конфіденційною інформацією, яка є власністю держави.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, під виглядом реалізації на ринку "Петрівка" легальної продукції - ліцензійних відео- та аудіодисків, програмного забезпечення тощо зловмисники нелегально збували компакт-диски із електронними базами даних з інформацією щодо юридичних осіб, відомостями про експортно-імпортні операції суб’єктів господарювання.

Одного з реалізаторів комп’ютерного продукту оперативники затримали наприкінці минулого тижня "на гарячому". Інженер-програміст за освітою, 27-річний житель Київщини, продавав бази Державної митної служби, Держкомстату і Державної податкової адміністрації (юридичні особи). За кожен лазерний диск ділки просили по 500 доларів США.

ГУ СБУ в м. Києві та Київській області порушено кримінальну справу за ознаками скоєння злочину, передбаченого ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації).