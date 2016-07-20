Поліція розслідує напад з ножем на журналістку українського Forbes в Києві

Як повідомляє відділі комунікації поліції Києва, напередодні до районного управління поліції надійшло повідомлення від лікарів, що до них за медичною допомогою звернулась 25-річна дівчина з різаними ранами лівого передпліччя та плеча. Потерпіла вказала, що працює редактором видання.

Зі слів потерпілої, подія сталася на проспекті Перемоги у Солом’янському районі. Вона разом зі своїм знайомим відпочивала в парку, коли до них підійшов незнайомець. Чоловік поводив себе агресивно та спровокував сутичку.

В результаті товаришу дівчини вдалось втекти від нападника, вона ж отримала тілесні ушкодження, після чого звернулась за допомогою до лікарів.

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В Солом’янському управлінні поліції у дівчини прийняли заяву про вчинення нападу на неї. За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події та проводить заходи, направлені на встановлення особи правопорушника.

Як написала на своїй сторінці у Facebook головний редактор Forbes Woman (додатку до журналу Forbes) Марія Ридван, на неї "у парку без видимої причини налетів якийсь чоловік та тричі вдарив ножем".