Мер Ірпеня відмовляється повідомити своє місцезнаходження

Мер Ірпеня Володимир Карплюк заявляє про політичне замовлення на свій арешт і відмовляється повідомити, де він зараз. Про це Краплюк заявив в ефірі "112 Україна".

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"Я нікуди не тікав з України. Місце свого знаходження повідомляти не буду, тому що, мені вночі повідомили, що є чітке політичне замовлення заарештувати Карплюка на 60 діб, заарештувати у грубій формі із застосуванням сили. Тому я не інформую про своє місцезнаходження", - говорить Карплюк.

"Жодного документа, жодної повістки по цій справі ні від Ірпінської прокуратури, ні від Києва-Святошинської, ні від Генпрокуратури не надходило", - додав він.

Як відомо, сьогодні співробітники ГПУ почали обшук в будинку мера Бучі Київської області Анатолія Федорука, а також міськраді Бучі.

Народний депутат від фракції Володимир Ар'єв повідомив: «З 6 ранку Генпрокуратура проводить обшук у сумно відомого мера Бучі Анатолія Федорука у справі схематозного викрадення 900 гектарів лісу в Київській області», - написав він.

"Його (Федорука – УНІАН) спільник, ще більш горезвісний мер Ірпеня Володимир Карплюк – той, який захоплював владу в Коцюбинському і організовував побиття активістів - о 3 ночі залишив країну", - додав Ар'єв.