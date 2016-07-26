"Хресну ходу" зупинено, її учасники завтра пересуватимуться по Києву автобусами - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко заявив на брифінгу.

"Пішої ходи, якою планувалося спочатку пройти по Києву, - її не буде", - сказав Крищенко.

Він зазначив, що мерія Києва виділила автобуси, які завезуть з території Київської області на Володимирську гірку завтра вранці всіх учасників цієї «ходи».

Крищенко уточнив, що автобуси будуть приїжджати до КМДА завтра вранці за погодженням з учасниками «хресної ходи», а до 13.00 приїжджатимуть автобуси з регіонів.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що правоохоронці ухвалили рішення зупинити учасників «хресної ходи».

Читайте такожСкандальна "хресна хода" - на фінішній прямій: колони зі сходу та заходу вже підходять до Києва (оновлюється)

«Маючи відповідну інформацію, яку отримали на вчорашній вечір і сьогодні вранці, здійснили ряд заходів, виявили закладки імітації мін, закладки з бойовими гранатами і цілу низку інших загрозливих факторів, ми ухвалили рішення зупинити просування пішої ходи, яка з двох боків наближалася до столиці, для того щоб уникнути жертв серед віруючих і уникнути додаткових провокацій», - сказав Аваков.

За словами міністра, правоохоронці домовилися з митрополитом Київським УПЦ МП Онуфрієм, що учасники «ходи» сядуть в автобуси, і їх підвезуть до місць, де вони будуть ночувати.

«На сьогоднішній момент обидві групи віруючих перебувають в безпосередній близькості неподалік від Києва. Ми досягли домовленості з владикою Онуфрієм про те, що зараз ми локалізуємо цю ситуацію, що зараз віруючі зупинять цю «ходу», сядуть в автобуси і прослідують до місця ночівлі", - сказав Аваков.

Аваков розраховує, що віруючі влаштуються на ночівлю в найближчі години.

Що стосується завтрашнього молебню УПЦ МП на Володимирській гірці, то, за його словами, для забезпечення безпеки буде встановлено особливий контроль.

"Кожен громадянин може прийти на цей молебень, і ми забезпечимо його безпеку там, доступ до Володимирської гірки здійснюватиметься через відповідний контроль безпеки, який включатиме близько 20 рамок металошукачів. Крім того, здійснюватиметься особистий огляд сумок і рюкзаків", - зазначив Аваков.

Також він додав, що після молебню на Володимирській гірці всі бажаючі зможуть піти у Києво-Печерську лавру, де також заплановано молебень.

"І після цього, сподіваюся, цей захід буде завершено", - сказав міністр.

Читайте також"Хресна хода" УПЦ МП вийшла з оточення поліції на Житомирську трасу

Як повідомляв УНІАН, на початку липня в Тернопільській та Донецькій областях стартувала «хресна хода за мир», організована УПЦ МП. 27 липня обидві колони мали намір зустрітися в Києві.

Планувалося, що учасники «ходи» піднімуться на Володимирську гірку, де о 12:00 розпочнеться урочиста літургія. Після цього вони по вулиці Грушевського планували пройти до Києво-Печерської лаври, в якій о 16:30 також запланована святкова літургія з нагоди Дня пам'яті рівноапостольного князя Київського Володимира, який відзначається 28 липня.

Охорону правопорядку в центрі Києва під час заходу забезпечуватимуть близько 5 тис. правоохоронців.

Проти проведення «ходи» виступають окремі громадські організації.

22 липня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські спецслужби спробують використати «хресну ходу» для дестабілізації ситуації в Україні.

Сьогодні у поліції повідомили, що на маршруті «хресної ходи» УПЦ МП у Києво-Святошинському районі та поблизу Борисполя були виявлені вибухонебезпечні предмети. Порушено кримінальну справу.