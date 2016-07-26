Шкіряк розповів про знайдену на шляху "хресної ходи" УПЦ МП гранату (відео)

Про це повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк, передає Еспресо.TV.

"Що стосується закладки вибухівки, єдине, що я можу сказати, що граната, яка була виявлена на шляху пересування так званого хресного ходу, могла вбити не одну людину. Тому я думаю, що наслідки були б досить трагічними, якби, не дай Господь, ми б швидко не спрацювали і оперативно не відреагували на цю позаштатну ситуацію", - наголосив Шкіряк.

Він також зазначив, що знайдена граната може використовуватися в будь-яких бойових діях.

"Безперечно, є вони і в зоні АТО, є вони і на озброєнні не в одній, скажімо так, армії світу, тому зараз досить складно і не варто робити попередні висновки. Цим займаються слідчо-оперативні групи і, безперечно, я думаю, що ми в найкоротший термін будемо розуміти, що, як і звідки", - додав радник глави МВС.

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За його словами, наразі проводяться всі необхідні експертизи.

"Обстежується місце закладки, яким чином повинен був спрацювати цей вибуховий пристрій. Наразі попередні висновки можна зробити тільки одні - що це, насправді, планувався кривавий терористичний акт, і спрямований він був саме на дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні", - підсумував Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що за маршрутом «хресної ходи» на трасі у Києво-Святошинському районі знайдено дві закладки гранат і димові шашки.