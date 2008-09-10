10-12 вересня у Києві шукатимуть безпритульних дітей
02:22, 10 вересня 2008Суспільство
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Повідомляє прес-служба КМДА
10-12 вересня у Києві Служба у справах дітей Київської міської державної адміністрації проведе профілактичні рейди «Діти вулиці».
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, під час рейду будуть перевірені місця можливого перебування безпритульних та бездоглядних дітей. Виявленим дітям буде надана відповідна допомога.
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