10-12 вересня у Києві шукатимуть безпритульних дітей

Повідомляє прес-служба КМДА

10-12 вересня у Києві Служба у справах дітей Київської міської державної адміністрації проведе профілактичні рейди «Діти вулиці». Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, під час рейду будуть перевірені місця можливого перебування безпритульних та бездоглядних дітей. Виявленим дітям буде надана відповідна допомога.

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