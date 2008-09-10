Експерт лякає, що пляшка горілки коштуватиме 25 гривень

У разі збільшення акцизного збору мінімальна ціна 0,5 л горілки в 2009 році може досягти 25 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив генеральний директор з питань стратегічного розвитку лікеро-горілчаного заводу «Хортиця» Олексій ЯНОВСЬКИЙ.

За його словами, в такому разі також слід очікувати збільшення кількості контрабандної і сірої продукції.

«Якщо акциз збільшиться, то це неминуче. Це основна причина, через яку акциз повинен підвищуватись дуже плавно, без різких стрибків», - сказав О.ЯНОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня і з 30 червня 2009 року планується збільшити ставки акцизного збору на етиловий спирт і лікеро-горілчані вироби на 25,6% – з 21,5 до 27 грн. за літр 100-процентного спирту, на пиво – на 25,8% – з 0,31 до 0,39 грн. за літр. Відповідний законопроект («Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору») внесено на розгляд Верховної Ради.

Проектом закону пропонується встановити з 1 липня 2009 р. ставку акцизного збору на етиловий спирт і лікеро-горілчані вироби у розмірі 34 грн. за літр 100-процентного спирту, на пиво – 0,49 грн. за літр.