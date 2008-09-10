В Україні все частіше з газових труб тече вода

У сімферопольській 9-поверхівці з газової труби пішла вода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму.

У газовій трубі в першому під`їзді багатоповерхівки замість газу виявилася вода - обійшлося без серйозних наслідків, зараз з`ясовують винуватця події

Працівники міськгазу були здивовані подією та відключили від газопостачання 16 квартир.

За попередньою версією, хтось із мешканців встановлював газову колонку. «Імовірно, встановлення колонки здійснювалася без ліцензії на право здійснення цих робіт, і помилково в газовий стояк підключили воду», - зазначили в МНС.

Зараз відбуваються ремонтні роботи.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року в Донецьку, в одному з під`їздів будинку на вулиці Червонофлотській через неправильно змонтовані труби протягом трьох днів у квартирах мешканців з конфорок замість газу йшла вода.