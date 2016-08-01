На Дніпропетровщині СБУ вилучила 15 тонн металобрухту, який везли до окупованого Донецька

Як повідомили УНІАН в прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, фура з металобрухтом була зупинена вночі на блокпосту поблизу села Гаврилівка Покровського району.

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Вантаж транспортувався до окупованого Донецька без супроводжувальної документації, відповідної ліцензії та сертифікатів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 213 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом). Триває досудове слідство.