На Дніпропетровщині СБУ вилучила 15 тонн металобрухту, який везли до окупованого Донецька
12:23, 01 серпня 2016Суспільство
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На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України 31 липня вилучили 15 тонн металобрухту кольорових металів без документів вартістю 1,6 млн грн, який транспортувався до зони проведення антитерористичної операції.
СБУ вилучила металобрухт без документів на 1,6 млн грн / 112.ua
Як повідомили УНІАН в прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, фура з металобрухтом була зупинена вночі на блокпосту поблизу села Гаврилівка Покровського району.
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Вантаж транспортувався до окупованого Донецька без супроводжувальної документації, відповідної ліцензії та сертифікатів.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 213 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом). Триває досудове слідство.
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