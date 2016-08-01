На Дніпропетровщині СБУ вилучила 15 тонн металобрухту, який везли до окупованого Донецька

12:23, 01 серпня 2016
Суспільство
554 0

На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України 31 липня вилучили 15 тонн металобрухту кольорових металів без документів вартістю 1,6 млн грн, який транспортувався до зони проведення антитерористичної операції.

112.ua

Як повідомили УНІАН в прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, фура з металобрухтом була зупинена вночі на блокпосту поблизу села Гаврилівка Покровського району.

Читайте такожУ Дніпрі правоохоронці вилучили 60 т металобрухту з майданчика нелегального підприємства

Вантаж транспортувався до окупованого Донецька без супроводжувальної документації, відповідної ліцензії та сертифікатів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 213 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом). Триває досудове слідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter