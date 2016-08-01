Порошенко звільнив 2 суддів з Донецька та скандального суддю, що п'яним погрожував застрелити ДАІшника

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться в указі №319 від 1 серпня, підписаному на підставі подання Вищої ради юстиції.

У лютому 2015 року суддя Оберемко, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не виконав вимоги працівника ДАІ про зупинку транспортного засобу, а після того, як його зупинили, поводив себе агресивно, використовував ненормативну лексику, відмовився надати документи на транспортний засіб і право керування ним, погрожував вогнепальною зброєю, ухилявся від проходження медичного огляду. Крім того, 15 вересня 2014 року під час розгляду у судовому засідання цивільної справи він допустив порушення обов’язку забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справи, чим порушив присягу судді.

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Також, повідомили у прес-службі, за порушення присяги указом №318 Порошенко звільнив суддів Донецького окружного адміністративного суду Наталію Мальцеву та Наталю Спасову. У поданні ВРЮ йдеться, що у січні 2015 року Мальцева та Спасова, обіймаючи посади суддів України, зайняли посади у так званих «судах» на тимчасово окупованій території.

«Такі дії згаданих суддів порушують Конституцію і закони України та підривають довіру до них, як носіїв судової влади України», - наголошується у повідомленні.

Іншими указами глава держави звільнив ще 11 суддів низки судів у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням чи про відставку, а також через закінчення строку, на який було призначено суддю.

Зокрема, "за власним бажанням" було звільнено суддю з окупованого Росією Криму - суддю Алуштинського міського суду Миколу Любинецького.

Крім того, президент підписав укази про переведення п‘яти суддів та призначення 27 суддів ряду судів.