На Донеччині розслідують участь 13 суддів у терористичній організації «ДНР»

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, відомство контролює хід розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації) за фактом участі суддів у діяльності «Донецької народної республіки». Санкція цієї статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Встановлено, що так званий голова терористичної організації «ДНР» призначив керівників спеціалізованих та територіальних судів.

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Серед новопризначених прибічників діяльності «Донецької народної республіки» судді Апеляційного суду Донецької області (Ларіна, Стратейчук, Безрученко), судді Апеляційного адміністративного суду (Мальцева, Шумакова), суддя Окружного адміністративного суду (Наумова), судді Калінінського районного суду м. Донецька (Клєшньова, Егорова, Мітькова), суддя Кіровського районного суду м. Донецька (Жовтий), суддя Микитівського районного суду м. Горлівки (Федько), суддя Будьонівського районного суду м. Донецька (Тараньова), суддя Центрально-міського району суду м. Макіївки (Єрьоміна).

Досудове розслідування за фактом участі суддів у діяльності «ДНР» триває. Інші особи, причетні до діяльності терористичної організації, встановлюються.