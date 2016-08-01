У Харкові викрили патрульного, який очолював цех з незаконного збуту кави

Як повідомляє ГУ ДФС у Харківській області, у рамках кримінального провадження працівники податкової міліції встановили, що в з початку року на території міста здійснюється незаконне виготовлення розчинної кави відомого виробника. Вказаний бізнес організував один з діючих співробітників патрульної служби Національної поліції Харківської області спільно з декількома помічниками. Встановлено, що за час своєї протиправної діяльності незаконні виробники кави завдали державному бюджету збитків щонайменш у 700 тис. грн.

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Підпільні бізнесмени замовляли партії малайзійської кави, фасували її безпосередньо у пакети та стіки під відомою маркою, а в подальшому реалізовували її через інтернет та власну роздрібну торгівельну мережу.

Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей складає 1,2 млн. грн, у тому числі - кава, обладнання, автомобілі та гроші.

Крім цього, правоохоронці виявили та вилучили близько 15 грамів марихуани.