У Харкові викрили патрульного, який очолював цех з незаконного збуту кави

21:28, 01 серпня 2016
Суспільство
1186 0

Співробітники податкової міліції Харківщини спільно з працівниками прокуратури області припинили діяльність двох підпільних цехів, які налагодили незаконне виробництво розчинної кави, підроблюючи продукцію відомого бренду.

Злочинці перетворювали каву з Малайзії в продукт відомого бренду / Фото Flickr.com/hripsimex3

Як повідомляє ГУ ДФС у Харківській області, у рамках кримінального провадження працівники податкової міліції встановили, що в з початку року на території міста здійснюється незаконне виготовлення розчинної кави відомого виробника. Вказаний бізнес організував один з діючих співробітників патрульної служби Національної поліції Харківської області спільно з декількома помічниками. Встановлено, що за час своєї протиправної діяльності незаконні виробники кави завдали державному бюджету збитків щонайменш у 700 тис. грн.

Читайте такожУ Дніпрі ліквідовано цех з виробництва контрафактної косметики відомих марок

Підпільні бізнесмени замовляли партії малайзійської кави, фасували її безпосередньо у пакети та стіки під відомою маркою, а в подальшому реалізовували її через інтернет та власну роздрібну торгівельну мережу.

Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей складає 1,2 млн. грн, у тому числі - кава, обладнання, автомобілі та гроші.

Крім цього, правоохоронці виявили та вилучили близько 15 грамів марихуани.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter