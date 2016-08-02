Канадські інструктори проведуть навчання українських військових поліцейських (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони України, у Києві відбулася церемонія відкриття чергового курсу «Застосування сили».

Відзначається, що протягом курсу бійці Військової служби правопорядку (ВСП) ЗСУ будуть вчитися дозованому застосуванню сили та порядку дій військового поліцейського під час патрулювання і виконання інших завдань за призначенням.

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У ході церемонії відкриття сторони обговорили перспективи подальшого співробітництва та можливості відкриття нових курсів для українських військовослужбовців.

Також представники Військової поліції Сухопутних військ ЗС Канади відвідали дисциплінарний батальйон і гауптвахту Центрального управління ВСП ЗСУ.