Нафтогаз менш ніж за рік набрав кредитів на 2 мільярди

НАК “Нафтогаз України” з початку року залучив 2 млрд. доларів кредитних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на колегії повідомив заступник голови правління компанії Юрій КОЛБУШКІН.

“При тому, що затвердженим фінансовим планом було передбачено залучення 9,8 млрд. доларів, на сьогодні компанія залучила 2 млрд. доларів через складну ситуацію, яка склалася на фінансовому ринку Європи”, - сказав Ю.КОЛБУШКІН.

Він зазначив, що компанія виконує свої зобов`язання в розрахунках за імпортований газ, водночас відставання за платежами становить лише один місяць.