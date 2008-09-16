Ніна Матвієнко винуватить себе у розвалі коаліції

«Я саме ж за цю коаліцію (за демократичну коаліцію – ред.) голосувала, я всі ці роки їздила на вибори саме заради неї...” Народна артистка України Ніна Матвієнко, коментуючи для УНІАН “офіційний похорон” коаліції так хвилювалося, що кореспонденту довелося брати коментар, так би мовити, у два етапи.

“За кого ж я йтиму на наступних виборах?! – жалкувала пані Матвієнко. - Проголосую за одних, то інші мене не зрозуміють… Це для мене якийсь шок… Гадала, що все якось минеться і цього не станеться… Зателефонуйте мені через кілька хвилин, бо в мене аж голова розболілася…”

За кілька хвилин Ніна Матвієнко заявила, що “трошки заспокоїлася і думаю, що нам не треба цим сильно перейматися, бо народ залишається на своїх місцях, на своїй землі і колись прийде такий час, що влада стоятиме у поклоні до нас”.

“Завжди був хтось, хто щось розвалював у нашій країні, - додала народна артистка. - Коли прийшли помаранчеві, то я подумала: «Ну нарешті вже так не буде». Була така солідна коаліція (!), таких цікавих людей… Але, як кажуть, не без миші, обов’язково хтось десь дірочку прогризе. Я каюся… Каюся, бо мало за них молилася, треба було частіше ставити за них свічку”.

Думки інших представників української інтелігенції щодо розвалу парламентської коаліції читайте тут