Харківські альпіністи підкорили Монблан в Альпах (фото)

Про це повідомляє Newsroom.

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Сходження маршрутом "через три Монблани" зайняло близько 16 годин. За словами альпіністів, сходження не обійшлося без невеликих пригод, хоча в цілому погода сприяла харків'янам.

"З плато відразу почався крутий підйом на гребінь. У світлі ліхтариків здавалося, що ми ліземо по вертикальній сніговій стіні. В один момент пролунав гуркіт падаючого льодовика і зверху в сторони стежки, якою йшли люди, полетіли кілька величезних брил льоду. На щастя, вони зупинилися на сніжному схилі вище стежки, якою йшли альпіністи. У цьому місці неодноразово льодові обвали "ховали" людей", - розповів Копєйка.

За його словами, таким оригінальним способом спортсмени відзначили Міжнародний День альпінізму і 230-ю річницю першого сходження на Монблан.