ВР ухвалила зміни до Господарського процесуального кодексу

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо забезпечення позову)».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» ухвалення законопроекту проголосували 349 із 440 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначалося на сесії ВР, необхідність прийняття даного закону обумовлена поширенням випадків зловживань з боку суддів при вжитті заходів щодо забезпечення позову, що надає зацікавленим особам юридичні можливості для протиправного захоплення управління підприємствами.

Законом вносяться зміни до статті 67 Господарського процесуального кодексу України щодо заборони забезпечення позову шляхом винесення господарським судом ухвал про встановлення заборони на проведення зборів акціонерів (учасників) товариства та прийняття ними рішень; надання реєстратором, зберігачем, депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів або інформації про акціонерів для проведення зборів акціонерів; участі акціонера (учасника) у зборах акціонерів (учасників) та визначення правомочності загальних зборів акціонерів (учасників).