На Херсонщині оголосили штормове попередження
09:28, 18 вересня 2008Суспільство
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У наступні дві доби також очікуються дощі
В Херсонській області сьогодні оголошено штормове попередження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, цієї доби у регіоні місцями очікуються сильні дощі, грози, східний вітер поривами 15-20 м/с.
На 8.00 ранку в Херсоні йшов сильний дощ при вітрові 7-12 м/с.
У наступні дві доби в області також очікуються дощі.
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