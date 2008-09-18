На Херсонщині оголосили штормове попередження

В Херсонській області сьогодні оголошено штормове попередження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, цієї доби у регіоні місцями очікуються сильні дощі, грози, східний вітер поривами 15-20 м/с.

На 8.00 ранку в Херсоні йшов сильний дощ при вітрові 7-12 м/с.

У наступні дві доби в області також очікуються дощі.