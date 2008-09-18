Сьогодні поховають «Нікіту», яка загинула в аварії з Bentley

Сьогодні в Сімферополі байкери запалять свічки на згадку про 25-річну Ганну Мишуткіну, яка розбилася на мотоциклі в аварії за участю автомобіля Bentley, за кермом якої був 24-річний Віталій ФАЙНГОЛЬД - син депутата Сімферопольської міської ради Йосипа ФАЙНГОЛЬДА.

Дівчина була відома в байкерських колах як «Нікіта». У четвер відбудуться похорони Г.Мишуткіної. Попрощатися з нею приїдуть байкери з багатьох регіонів України. У Г.Мишуткіної залишилася маленька донька.

Як повідомила кореспондентові УНІАН одна з учасниць байкерського руху Криму, свічки на згадку про дівчину, яка розбилася на мотоциклі, запалять у четвер увечері в Сімферополі в районі залізничного вокзалу, де сталася аварія, і на головній площі міста – площі Леніна. «У районі залізничного вокзалу зберуться близькі та друзі Ганни, а на площі Леніна планується більш масова акція: будуть мотоциклісти та люди, які співчувають», - повідомила співрозмовниця.

Як повідомляв УНІАН, близько 3-ї години ночі 16 вересня в районі залізничного вокзалу Сімферополя мотоцикл «Сузукі» повертав, коли в нього врізався автомобіль Bentley, який рухався назустріч. Удар був такої сили, що мотоцикл розірвало на шматки. Bentley продовжив некерований рух і зіткнувся ще з двома автомобілями.

Внаслідок ДТП загинула 25-річна водій мотоцикла «Сузукі». Водій Bentley, за даними ДАІ, отримав струс головного мозку. За даними місцевих ЗМІ, В.ФАЙНГОЛЬД перебуває в реанімації однієї з лікарень Сімферополя., му у відділення журналістів не пускають.

Винуватець ДТП встановлюється.

Сімферопольського депутата І.ФАЙНГОЛЬДА в ЗМІ називають одним з найбагатших жителів Криму.