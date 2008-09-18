Голова Нафтогазу не хоче підвищувати ціну на транзит російського газу

Україна не планує 2009 року наполягати на збільшенні ціни транзиту газу в Європу для ВАТ «Газпром» через прагнення уникнути різкого збільшення ціни «блакитного палива», що імпортується в країну.

Про це в інтерв`ю агентству Bloomberg заявив голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Олег ДУБИНА.

«Я глибоко переконаний, що ми не повинні збільшувати ціну транзиту газу через українську територію для «Газпрому», оскільки це може призвести до різкішого збільшення цін на газ для наших внутрішніх потреб», - сказав О.ДУБИНА, відмовившись при цьому прокоментувати, за якою ціною Україна сподівається платити за імпортний газ наступного року.

«Немає підстав сумніватися в стабільності постачання газу в Європу через Україну», – наголосив він.

Водночас голова НАК повідомив, що цього року транзит газу в Європу через територію України становитиме 130 млрд. кубометрів. Виручка «Нафтогазу» за транзитом становитиме близько 2 млрд. дол.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» в травні ц.р. заявила, що хотіла б бачити європейську ціну на газ для України через п`ять років, а на перехідний період закріпити в контракті фіксовану індексацію ціни від чинної 2008 року - 179,5 дол. за тис. куб. м. Крім того, компанія заявила, що уряд України ставить перед НАК завдання домовитися з «Газпромом» про укладання довгострокових контрактів на постачання та транзит газу.

6 червня міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявив, що ціна на газ, який постачає Росія, для України з 1 січня 2009 року збільшиться майже вдвічі.

Ціна постачання газу в Україну 2008 року зросла до 179,5 дол. за тис. куб. м порівняно з 130 дол. за тис. куб. м 2007 року та 95 дол. за тис. куб. м 2006 року. Тим часом ставку транзиту було збільшено 2008 року з 1,6 до 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробленням родовищ, видобуванням нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.