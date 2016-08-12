У Києві двох патрульних викрили в отриманні хабара від водія-порушника

Як повідомляється на сторінці поліції у Facebook, інформацію про вимагання неправомірної вигоди інспекторами виявили співробітники відділу моніторингу та аналітичного забезпечення Управління патрульної поліції Києва.

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Вони встановили: двоє патрульних вилучили документи у нетверезого водія та вимагали 4 000 гривень за їхнє повернення. Натомість обіцяли не складати на нього адмінматеріали.

11 серпня разом з ДВБ і прокуратурою обох підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України. Отримання інспекторами неправомірної грошової винагороди було задокументовано.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Україні посилили покарання за їзду у нетверезому стані: мінімальний штраф сягає 10 тисяч гривень