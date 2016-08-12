Освітлювальні ракети, прожектори та рух техніки: У ДПСУ розповіли про ситуацію вздовж кордону з окупованим Кримом

Про це, сьогодні, 12 серпня розповів речник Держприкордонслужби Олег Слободян, повідомляє 5 канал.

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"Ми спостерігаємо підвищену активність Російської Федерації поблизу адмінмежі. Це і пересування невеликих груп, невеликої кількості автомобілів з особовим складом, це й збільшення кількості прикордонних нарядів. Упродовж ночі представники країни-окупанта активно використовували поблизу адмінмежі освітлювальні ракети. Намагалися освітлювати територію материкової України і наші позиції прожекторами. Неодноразово ми спостерігали рух катерів на повітряній подушці морем вздовж адмінмежі без її перетину", – повідомив речник ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, Росія значно збільшує кількість озброєних військових на пунктах пропуску в окупованому Криму.

За даними прикордонників, позиції збройних сил РФ посилились новою технікою та особовим складом. Значно зросла активність використання військової авіації, безпілотних літальних апаратів, аеростатів та морських катерів.